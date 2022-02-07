Инцидент произошел 5 февраля на реке Чертомлык в селе Капуловка Никопольского районе, передает пресс-служба ГСЧС.
По информации спасателей, 38-летний мужчина скрылся подо льдом. Визуальное обследование территории ничего не дало и тогда на место вызвали водолазов.
Тело утопленника обнаружили только на следующий день. Он был на глубине 4 метров на расстоянии 20 метров от берега.
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Спасатели передали погибшего полицейским и еще раз напомнили украинцам: "Уважаемые граждане, Пожалуйста, не рискуйте своей жизнью🙏, не выходите на лед".
Как сообщает издание "Информатор", выяснилась причина, почему мужчина прыгнул в ледяную воду.
Они с другом прорубили прорубь, после чего погибший попросил снять видео своей выходки, а сам разделся догола и сиганул под лед, но больше не вынырнул.
Ранее мы рассказывали, что тело 40-летней Анны Тупоршиной, которая утонула в проруби на Крещение на глазах у мужа и детей, искали девять дней. Предположительно, она не смогла выплыть на поверхность из-за судороги. Тем временем, от купели ее унесло сильным течением. Погибшую обнаружили почти в километре от того места, где она прыгнула в воду.
Напомним, что беда настигла мужчину на реке под Харьковом: "тело подняли на поверхность"
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