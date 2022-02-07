Инцидент произошел в Оболонском районе Киева в доме по улице Приречной,19, передает Телеграм-канал "Вартові Еспресо".
Журналисты отмечают, что на шестом этаже в квартире проживал 45-летний мужчина, встречавшийся с женщиной 35-40 лет. Они были в отношениях около трех лет.
После смерти отца мужчине достался в наследство травматический пистолет, которым он любил хвастаться, особенно, когда выпьет. По словам свидетелей, подозреваемый смело наводил оружие на товарищей.
"Так случилось и сейчас. Мужчина навел ствол на свою девушку и в это время пистолет произвел выстрел. Она упала замертво. На месте убийства работают следователи, которые выясняют все обстоятельства данного инцидента", - говорится в сообщении Телеграм-канала.
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Ранее мы рассказывали о несчастном случае на охоте в Черкасской области. Мужчина получил серьезные ранения от которых скончался уже в больнице.
Как оказалось, друзья пришли на охоту в лес возле села Гарбузин. 61-летний охотник подготавливал свое гладкоствольное ружье ИЖ-27 к охоте и в это время случайно выстрелил. Ранение получил его 64-летний товарищ, стоявший рядом.
Напомним, что мужчины в черном и с автоматами открыли стрельбу в центре Киеве.
Как Politeka сообщала, студент открыл стрельбу в университете, спастись удалось не всем.
Также Politeka писала, вооруженный мужчина наделал шума в Киеве, устроив стрельбу по полицейским.