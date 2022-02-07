Был ли это несчастный случай или умышленное убийство расследуют правоохранители - известно, что пара встречалась три года.

Инцидент произошел в Оболонском районе Киева в доме по улице Приречной,19, передает Телеграм-канал "Вартові Еспресо".

Журналисты отмечают, что на шестом этаже в квартире проживал 45-летний мужчина, встречавшийся с женщиной 35-40 лет. Они были в отношениях около трех лет.

После смерти отца мужчине достался в наследство травматический пистолет, которым он любил хвастаться, особенно, когда выпьет. По словам свидетелей, подозреваемый смело наводил оружие на товарищей.

"Так случилось и сейчас. Мужчина навел ствол на свою девушку и в это время пистолет произвел выстрел. Она упала замертво. На месте убийства работают следователи, которые выясняют все обстоятельства данного инцидента", - говорится в сообщении Телеграм-канала.

Ранее мы рассказывали о несчастном случае на охоте в Черкасской области. Мужчина получил серьезные ранения от которых скончался уже в больнице.

Как оказалось, друзья пришли на охоту в лес возле села Гарбузин. 61-летний охотник подготавливал свое гладкоствольное ружье ИЖ-27 к охоте и в это время случайно выстрелил. Ранение получил его 64-летний товарищ, стоявший рядом.

Напомним, что мужчины в черном и с автоматами открыли стрельбу в центре Киеве.

Как Politeka сообщала, студент открыл стрельбу в университете, спастись удалось не всем.

Также Politeka писала, вооруженный мужчина наделал шума в Киеве, устроив стрельбу по полицейским.