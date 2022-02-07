Пострадавшая во время стрельбы на Южмаше Жанна Шарова рассказала, что не была знакома с нацгвардейцем Артемием Рябчуком.

Пострадавшая Жанна Шарова дала первые комментарии после прихода в себя, сообщили журналисты в репортаже "ТСН".

Она рассказала, что не была знакома с Артемием Рябчуком, девушка лишь запомнила парня в лицо.

Жанна даже не слышала о конфликтах между сослуживцами.

"Я даже не знала его имени и фамилии. Не знаю, что могло стать причиной для такого поступка", – сообщила Жанна.

Также известно, что на караул в эту часть она попадала редко, поэтому присутствие Жанны в это утро было роковым совпадением.

Ранее сообщались детали страшной трагедии в Днепре, где нацгвардеец расстрелял сослуживцев.

Солдат строчной службы открыл стрельбу по своим сослуживцам, в результате чего пятеро человек погибли и еще пятеро ранены.

ЧП произошло ранним утром в четверг, 27 января, на территории одного из предприятий Днепра.

Пятая жертва стрелка скончалась во время оказания медицинской помощи.

Расстрелявшего сослуживцев на Южмаше нацгвардееца задержали в Днепре.

Напомним, врачи борются за жизнь 22-летней девушки, которую расстрелял нацгвардеец Рябчук: что известно.

А еще Politeka писала, задержан 20-летний солдат, расстрелявший сослуживцев в Днепре: первые кадры.