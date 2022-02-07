Пострадавшая Жанна Шарова дала первые комментарии после прихода в себя, сообщили журналисты в репортаже "ТСН".
Она рассказала, что не была знакома с Артемием Рябчуком, девушка лишь запомнила парня в лицо.
Жанна даже не слышала о конфликтах между сослуживцами.
"Я даже не знала его имени и фамилии. Не знаю, что могло стать причиной для такого поступка", – сообщила Жанна.
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Также известно, что на караул в эту часть она попадала редко, поэтому присутствие Жанны в это утро было роковым совпадением.
Ранее сообщались детали страшной трагедии в Днепре, где нацгвардеец расстрелял сослуживцев.
Солдат строчной службы открыл стрельбу по своим сослуживцам, в результате чего пятеро человек погибли и еще пятеро ранены.
ЧП произошло ранним утром в четверг, 27 января, на территории одного из предприятий Днепра.
Пятая жертва стрелка скончалась во время оказания медицинской помощи.
Расстрелявшего сослуживцев на Южмаше нацгвардееца задержали в Днепре.
Напомним, врачи борются за жизнь 22-летней девушки, которую расстрелял нацгвардеец Рябчук: что известно.
А еще Politeka писала, задержан 20-летний солдат, расстрелявший сослуживцев в Днепре: первые кадры.