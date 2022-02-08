От Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области на место возгорания было отправлено 55 человек личного состава и 13 единиц техники.

8 февраля в 09:45 на территории ООО «Карпатнафтохім» в городе Калуше Ивано-Франковской области произошло возгорание пиролизной печи в одном из корпусов. «Карпатнафтохім» - единственный в Украине производитель этилена, пропилена.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Уточняется, что в 10:14 пожар был локализован на площади 70 м кв, происходит факельное горение печи. Угрозы опрокидывания огня на другое оборудование нет.

Инженерно-техническим персоналом объекта осуществлено перекрытие подачи сырья на вводе в установку.

Химической лабораторией объекта проведены замеры воздуха, превышения ПДК химически опасных веществ не обнаружено. Подразделениями ГСЧС производится охлаждение пиролизной печи. Продолжается тушение пожара и устранение последствий чрезвычайного происшествия.

К счастью, в результате возгорания на территории ООО «Карпатнафтохім» пострадавших и жертв не обнаружено. От Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области на место возгорания было отправлено 55 человек личного состава и 13 единиц техники.

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