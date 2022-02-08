В Украине ликвидирована еще одна пророссийская "ботоферма" почти на 20 тысяч аккаунтов

То, что во Львовской области была выявлена, а потом и остановлена деятельность злоумышленников, нанятых спецслужбами Российской Федерации, вследствие работы которых в Украине пытались сеять панику и постоянно "минировали" разнообразные объекты инфраструктуры, информирует Служба безопасности Украины .

В частности, специалистами СБУ в сфере кибербезопасности были обнаружены целых 2 "ботофермы", территориально расположенные во Львове, с общей "мощностью" на 18 тысяч поддельных аккаунтов, которые курировали организаторы из России.

Следствие выяснило - в противоправной деятельности были задействованы трое жителей Львовской области: двое преступников оборудовали помещения под "ботофермы", а третий - принимал участие в техническом обслуживании серверов и оборудования. Также, стало известно - эти "ботофермы" работали в основном в социальных сетях: с "фейковых" аккаунтов нагнетали истерические настроения, публиковали ложные сведения о минировании определенных сооружений, в том числе социальной и критической инфраструктуры.

После проведения обыска, были изъяты:

2 GSM-шлюза - на 92 и 375 каналов;

3 тысячи SIM-карт разных операторов мобильный связи;

ноутбуки, на которых найдена подтверждающая информация о противоправной деятельности;

"черновая" бухгалтерия.

На данный момент пока еще не завершено уголовное производство, начатое в соответствии со статьей 259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности" УК Украины. Таким образом, все еще устанавливают все подробности, включая и лица, причастные к функционированию "ботофермы".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что украинка не может вернуть тело мужа, погибшего на заработках в Литве.

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А до этого наш портал сообщали о том, в центре Днепра наблюдается транспортный коллапс из-за того, что в столб врезался грузовик.