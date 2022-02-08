Семья не может вернуть тело мужа и отца в Украину, чтобы похоронить из-за того, что данная процедура является непростой и очень затратной.

В Литве трагически погиб украинец Николай Боровец, который находился в европейской стране на заработках. Сейчас тело украинца не могут вернуть домой, чтобы похоронить в Ровненской области.

Об этом сообщает издание "Рівне Медіа".

Трагедия произошла еще 5 февраля, однако известно о ней стало лишь сейчас. Мужчину ударило током на работе, медики не смогли его спасти.

Уточняется, что покойный Николай Боровец – уроженец Березновского района Ривненской области, а проживал с семьей в городе Костополь. Без мужа и отца остались его жена и двое маленьких детей.

Семья не может вернуть тело мужа и отца в Украину, чтобы похоронить из-за того, что данная процедура является непростой и очень затратной. В сети организовали сбор средств. Помочь семье покойного Николая Боровеца проститься с ним можно скинув деньги на карту его супруги Анастасии: 5168 7574 1556 7140.

Напомним, что на границе нашли застреленным пограничника, ему было лишь 19 лет.

Как сообщала Politeka, на украинку напали по дороге на работу в Польше, ее дочь осталась за границей совсем одна.

Также Politeka писала, что молния ударила в самолет с пассажирами в Польше, появились детали происшествия.