Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на сюжет Суспільного, селе Липины возле Луцка произошло резонансное ДТП, в котором судом никто не пострадал. По предварительным данным 48-летний водитель уснул за рулем и совершил наезд на отбойник. В результате аварии этот металлический отбойник буквально насквозь пронзил легковое авто Chevrolet.

Очевидцы утверждают, что скорость у легковушки была нормальная, за ней в потоке ехали и другие машины.

"Он на обочину пошел где-то в метрах 200. И тут бах… Когда мы подбежали – он сказал, что заснул за рулем, ехал из Нидерландов вместе с женой", - рассказал журналистам очевидец ДТП Богдан Шевчук.

К счастью, в этом происшествии водитель и его жена чудом не пострадали, но были в шоке от случившегося.

В пресс-службе Луцкого районного управления полиции рассказали, что супруги родом из Хмельницкой области. За дорожно-транспортное происшествие на водителя составили два административных протокола – нарушение правил дорожного движения и повреждении дорожного сооружения. Также отмечается, что виновнику аварии придется заплатить за ремонт отбойника, который пронзил автомобиль.

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