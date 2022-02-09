Серия загадочных трагедий с россиянами на строительстве АЭС в Бангладеш привлекла внимание местной полиции, начато расследование.

Граждане России начали умирать буквально один за другим на стройке, сообщило издание UNB.

За последние 11 дней при различных подозрительных обстоятельствах скончались пятеро граждан России, которые работали на строительстве атомной электростанции «Руппур» в бангладешской провинции Пабна.

28 января ушел из жизни 48-летний Алексей Барченко, который в тот момент проходил лечение в местном медицинском центре. Через пять дней, 2 февраля, 40-летний Алексей Шакиров неожиданно скончался во сне.

5 февраля в той же клинике, где лечился Барченко, оборвалась жизнь 48-летнего Павла Щукина, который до этого неожиданно заболел. В тот же день не стало 59-летнего Василия Толмасова. Его тело без признаков жизни обнаружили у двери в квартиру жилого комплекса, где проживали все россияне.

6 февраля в том же ЖК было найдено тело 45-летнего Александра Воротникова.

Местные полицейские уже провели вскрытия тел покойных россиян, однако ничего подозрительного при этом обнаружено не было. Врачи разводят руками: у одного из покойных было больное сердце, а еще один употреблял наркотики, совпадений или закономерностей в случившемся найти не удается.

Другие подробности дела пока не раскрываются. Известно, что расследование продолжается.

В России официально подтвердили факт смерти своих граждан, однако пока никак не комментируют сопутствующие странные обстоятельства.

Напомним, тело мужчины нашли возле школы в Одессе, кадры.

Как сообщала Politeka, трагедия произошла с мужчиной в камуфляже, тело нашли в порту.

Также Politeka писала, что одессита не стало при странных обстоятельствах, тело нашли на кладбище.