"Стрелок из Днепра" поведал, что именно подтолкнуло его к совершению резонансного преступления
О том, почему негативное эмоциональное состояние все же "накрыло" молодого человека практически сразу перед расстрелом своих сослуживцев, в эксклюзивном видеоролике, опубликованном на YouTube-канале "
В частности, по словам задержанного виновника массового расстрела, он ощущал себя просто таки ужасно, и это отразилось, в том числе и на настроении: Рябчук больше не мог терпеть несправедливость, и по этой причине его и охватила необычайная злость. Обвиняемый несколько раз подчеркнул, что всего лишь "устал терпеть" давление жестокой окружающей действительности.
Впрочем, есть и косвенные причины, которые поспособствовали трагедии на "Южмаше": по словам первого замглавы Министерства внутренних дел Украины, Евгения Енина, расследование подтвердило внеуставные отношения между военными(после проведения анкетирования личного состава), а также несоблюдения правил доступа в оружейную комнату - оружие фактически можно было взять свободно, без какого-либо контроля.
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Напомним - ночью четверга, 27-го января, 20-летний Артемий Рябчук, находящийся на срочной службе, расстрелял из автоматического оружия 10 человек: 5 человек погибли на месте, а еще столько же - направлены на госпитализацию. На данный момент подозреваемый Рябчук находится в следственном изоляторе.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что СБУ задержало "заробитчанина", который передавал информацию об обороноспособности Украины в спецслужбы РФ.
Также ранее мы информировали о том, что семейный ужин в Тернопольской области закончился трагедией - с одним из сыновей всего лишь не поделились мясом.
А до этого наш портал сообщали о том, что полицейские задержали молодого человека, терроризирующего девушек в Днепропетровской области.