Артемий Рябчук винит в расстреле сослуживцев не себя, а давление со стороны окружающих.

"Стрелок из Днепра" поведал, что именно подтолкнуло его к совершению резонансного преступления

О том, почему негативное эмоциональное состояние все же "накрыло" молодого человека практически сразу перед расстрелом своих сослуживцев, в эксклюзивном видеоролике, опубликованном на YouTube-канале " ТСН ", пояснил сам обвиняемый, Артемий Рябчук.

В частности, по словам задержанного виновника массового расстрела, он ощущал себя просто таки ужасно, и это отразилось, в том числе и на настроении: Рябчук больше не мог терпеть несправедливость, и по этой причине его и охватила необычайная злость. Обвиняемый несколько раз подчеркнул, что всего лишь "устал терпеть" давление жестокой окружающей действительности.

Впрочем, есть и косвенные причины, которые поспособствовали трагедии на "Южмаше": по словам первого замглавы Министерства внутренних дел Украины, Евгения Енина, расследование подтвердило внеуставные отношения между военными(после проведения анкетирования личного состава), а также несоблюдения правил доступа в оружейную комнату - оружие фактически можно было взять свободно, без какого-либо контроля.

Напомним - ночью четверга, 27-го января, 20-летний Артемий Рябчук, находящийся на срочной службе, расстрелял из автоматического оружия 10 человек: 5 человек погибли на месте, а еще столько же - направлены на госпитализацию. На данный момент подозреваемый Рябчук находится в следственном изоляторе.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что СБУ задержало "заробитчанина", который передавал информацию об обороноспособности Украины в спецслужбы РФ.

Также ранее мы информировали о том, что семейный ужин в Тернопольской области закончился трагедией - с одним из сыновей всего лишь не поделились мясом.

А до этого наш портал сообщали о том, что полицейские задержали молодого человека, терроризирующего девушек в Днепропетровской области.