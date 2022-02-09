В Тернопольской области мужчина из-за ужина убил отца и тяжело ранил брата из-за ужина.

Как сообщили в Нацполиции Тернопольской области, трагедия произошла в Кременецком районе.

61-летний отец жил вместе с двумя своими сыновьями - мужчины безработные и часто выпивали.

В день трагедии отец со старшим сыном резали поросенка у соседа, другой мужчина помогал односельчанину. С мужчинами за работу рассчитались мясом, с третим водкой.

Во время ужина отец и старший брат не захотели делится с подозреваемым мясом - тогда он выхватил нож и убил папу, брата он ранил ножницами.

Из-за травм61-летний мужчина скончался на месте трагедии, его сын госпитализирован в реанимацию.

Подозреваемый был задержан, ему инкриминируют статью 115.

Ранее сообщалось, что в полицию поступило сообщение о смерти из-за якобы совершенного самоубийства жителя Новограда-Волынского района Житомирской области.

Родственники покойного 49-летнего жителя села Марьяновка раструбили сначала о естественной смерти последнего - тот выпивал и могло случится всякое: или упал, или прихватило сердце.

Затем пытались выдать случившееся за суицид. После того, как правоохранители указали на след от веревки на шее, родители покойного резко поменяли показания.

Выяснилось, что погибший, который уже дважды был судим, в частности, за убийство, вернулся в тот день домой под хмельком. Тогда у бабушки с дедушкой гостил 19-летний племянник, приехавший с Киевщины.

Парень не выдержал издевательств дяди над стариками и убил его. Семья решила прикрыть юношу, придумав историю с суицидом.

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Также Politeka писала, что бабушку лишили жизни из-за двух гривен: что говорит подозреваемый.