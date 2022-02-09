Выяснилось, что 34-летний киевлянин заказал мобильный телефон через Интернет-магазин.

Цена смартфона составила около 50 тысяч гривен. Мужчина пришел на почту с дешевой копией такого же гаджета.

Аферист заметно нервничал и на это обратили внимание работницы почты. Вдруг, мужчина выхватил коробку и начал бежать - сбежать у него не получилось.

"Находившиеся вне службы сотрудники полиции Узина увидели молодого человека, бежавшего от работниц почты. Не теряя ни секунды, правоохранители также начали преследовать беглеца и догнали грабителя", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что аферистка возле метро предложила снять порчу.

Она уговорила жертву отдать ей золотые украшения – серьги, несколько колец, одно из которых было с бриллиантом, подвеску.

Золото аферистка положила в платок, чтобы "совершить обряд".

Женщина быстро заменила платки и вернула потерпевшей уже другой, с металлическими монетами.

Кроме того, она сказала жертве не открывать сразу платок и ушла. Через полчаса потерпевшая обнаружила отсутствие золотых украшений.

полиция

Мошенница продала украшения в Краматорске, куда сбежала из Харькова.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что у тяжело больного украинца украли деньги и лекарства в больнице, он не выжил: дочь рассказала детали

А еще Politeka писала, в Одессе проткнули ножом молодого парня после неудачного ограбления: видео от очевидцев

Также Politeka сообщала, мужчина стал жертвой преступления в безлюдном переулке.