Около 21 часа на линию "102" поступило сообщение о взрыве в доме по ул. Вилы-3 в городе Здолбунов, информирует пресс-служба ГУНП Ровенской области.
Трагедия унесла жизни двух человек. По предварительным данным, это 39-летний хозяин дома и его 46-летний товарищ.
На месте происшествия работают следователи и взрывотехники. В настоящее время правоохранители устанавливают причину и обстоятельства взрыва.
Ранее мы рассказывали о взрыве в многоэтажке в Запорожье, в результате которого погиб один человек и еще двое получили травму. Спасатели добрались до последних с помощью автолестницы и вынесли на носилках. Также из разрушенного дома эвакуировали 15 человек.
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Предварительно, причиной взырва стала утечка газа. Громкий хлопок слышали жители даже соседних районов. Взрывом разрушего в целом семь квартир. Ликвидация последствий продолжалась почти сутки. Спасатели искали под завалами возможных потерпевших.
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