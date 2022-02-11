В Украине под суд отправят военнослужащего и его сообщника, которые получили заказ на убийство, но не успели совершить преступление

О том, что следователями завершен процесс досудебного расследования, касающегося не только инструктора по боевой подготовке одной из воинских частей Национальной гвардии, но и гражданина Беларуси, совместно запланировавших убийство местного предпринимателя, информирует Государственное бюро расследований .

Как понятно из материалов дела, еще летом 2021-го года военнослужащий, привлек иностранца к выполнению заказа на убийство - "ликвидировать" должны были представителя одной финансово-промышленной группы Прикарпатья.

Злоумышленники тщательное подошли к выполнению преступления: использовали средства скрытой связи, приборы, отслеживающие движение транспорта, автомобиль, а также приготовили оружие/боеприпасы. Исполнители изучали образ жизни/ежедневные маршруты потенциальной жертвы, и определили наиболее подходящие места для выполнения заказа.

Впрочем, осуществить задуманное так и не удалось - буквально за несколько суток до убийства, преступников задержали правоохранители. На данный момент двух фигурантов дела обвинили в подготовке к заказному убийству(по предварительному сговору), включая приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия без разрешения(часть 1 статья 14/пункты 11 и 12 часть 2 статьи 15, часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 263 "УК Украины").

После решения суда, злоумышленник отправятся за решетку надолго - на 15 лет. Тем не менее о заказчике, увы, все еще ничего неизвестно.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Днепре с особым цинизмом ограбили немолодого мужчину.

Также ранее мы информировали о том, что под Одессой мусоровоз "снес" с дороги парня на мотоцикле.

А до этого наш портал сообщали о том, что в Харькове задержан злоумышленник, срезавший несколько метров кабеля.