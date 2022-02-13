Десятки людей оказались под обломками здания. Они получили многочисленные травмы в результате частичного обрушения здания в британской столице. Об этом сообщает Sky News.
Как написала член британского парламента Дайана Эбботт на своей странице в Twitter, речь идет об обрушении антресольного этажа популярного бара Two More Years в районе Хакни-Уик.
Пожарные спасли семерых человек, которые не могли выбраться из здания. В скорую помощь информация об обрушении здания на Роуч-роуд в районе Хакни-Уик поступила 12 февраля в 16:44 по местному времени.
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Уточняется, что некоторые люди получили серьезные и незначительные травмы, 13 людей оказались под завалами.
«Мы тесно сотрудничали с партнерами по экстренным службам и оказали помощь 13 людям. У трех пациентов были потенциально серьезные травмы, а у 10 — более легкие травмы. Мы доставили четырех человек в больницы и крупные травматологические центры», — говорится в сообщении.
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