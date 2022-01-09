Інцидент стався в суботу, 8 січня, на озері Фурнаш на сході країни. Скеля обрушилася на човни з туристами, втопивши не менше двох з них. Загинули щонайменше семеро людей, ще троє вважаються безвісти зниклими. 32 людини отримали травми різного ступеня тяжкості, дев'ять з яких госпіталізовані в лікарню, передає видання Folha De St. Paolo.

Очевидці зняли момент обвалення скелі, кадри опубліковані в соцмережі. Туристи в цей момент оглядали водоспад. На кадрах видно, як від скелі відкололася частина і потім звалилася прямо на човни, піднявши величезну хвилю.

У рятувальній операції беруть участь близько 40 осіб. Пошуки потерпілих припинялися на ніч і продовжилися в неділю, 9 січня.

Глава округу, де стався інцидент, Кріштіану Сілва висловив співчуття сім'ям загиблим і підтвердив, що результатом нещасного випадку стало падіння частини скелі.

Відзначається, що протягом останніх двох тижнів в штаті Мінас-Жерайс йшли проливні дощі. Рятувальники заявили, що це сприяло обваленню.

Скала обрушилась на несколько лодок на озере Фурнаш на востоке Бразилии, не менее 5 человек погибли, около 20 числятся пропавшими без вести.

Второе видео трагедии в нашем телеграм-канале.#Бразилия pic.twitter.com/DneVfiFVw7 — OCHEVIDEO (@Ochevideon) January 8, 2022

🇧🇷 Tremendo los sucedido en Minas Gerais, en el lago Capitolio.



Una enorme roca se desprende del cañon y cae sobre las embarcaciones. Hay personas fallecidas y al menos 15 heridos. pic.twitter.com/eRLYmFhiqA — Dani Lerer (@danilerer) January 8, 2022

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