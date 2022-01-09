Інцидент стався в суботу, 8 січня, на озері Фурнаш на сході країни. Скеля обрушилася на човни з туристами, втопивши не менше двох з них. Загинули щонайменше семеро людей, ще троє вважаються безвісти зниклими. 32 людини отримали травми різного ступеня тяжкості, дев'ять з яких госпіталізовані в лікарню, передає видання Folha De St. Paolo.
Очевидці зняли момент обвалення скелі, кадри опубліковані в соцмережі. Туристи в цей момент оглядали водоспад. На кадрах видно, як від скелі відкололася частина і потім звалилася прямо на човни, піднявши величезну хвилю.
У рятувальній операції беруть участь близько 40 осіб. Пошуки потерпілих припинялися на ніч і продовжилися в неділю, 9 січня.
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Глава округу, де стався інцидент, Кріштіану Сілва висловив співчуття сім'ям загиблим і підтвердив, що результатом нещасного випадку стало падіння частини скелі.
Відзначається, що протягом останніх двох тижнів в штаті Мінас-Жерайс йшли проливні дощі. Рятувальники заявили, що це сприяло обваленню.
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