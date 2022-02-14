Крупный пожар вспыхнул в учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков - на месте работали десятки спасателей и 16 единиц техники.

Так, сообщение о ЧП в столице по ул. Львовской, 25 поступило на линию "101" около часа ночи в понедельник, 14 февраля, передает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели установили, что горела кровля трехэтажного здания гимназии. Огонь быстро распространился на всю крышу.Площадь пожара составила около 2000 кв. метров. Бойцы ГСЧС сразу же приступили к тушению пожара и поискам дополнительных источников водоснабжения.

Локализовать пламя удалось более, чем через два часа, а полностью ликвидировать в 04.39.

В ГСЧС отмечают, что борьба с огнем осложнялась тем, что корпус гимназии старой застройки с деревянными конструкциями и перекрытиями. Пламя из-за этого очень быстро распространялось.

С пожаром боролись 60 спасателей и было задействовано 16 единиц техники.

В результате ЧП, жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара расследуют правоохранители.

Украинцы, тем временем, обсуждают событие:

"Берегите себя! Большое спасибо за то, что вы существуете. Хорошо, что это произошло ночью и нет жертв"

"Мда, нелегким показался на этот раз ребятам ночной караул да еще в такой романтический праздник! Лучше была бы тишина и покой и готовили приветствие для своей второй половинки. Сухих вам рукавов)))"

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