Жуткое ДТП произошло вечером в воскресенье, 13 февраля, в Николаевской области - в ГСЧС и полиции раскрыли подробности столкновения "Тойоты" и грузовика "MAN".

Так, около 19.45 на трассе "Киев - Одесса" неподалеку от села Куриные Лозы дорогу не поделили внедорожник "Тойота" и фура "MAN", передает пресс-служба ГУНП.

Предварительно, в результате столкновения водитель легковушки и его четверо пассажиров, включая ребенка возрастом 7-8 лет, погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал.

Удар был такой силы, что "Тойота" превратилась в груду металлолома.

Для того, чтобы извлечь тела погибших, потребовалась помощь спасателей. В пресс-службе ГСЧС отметили, что провели деблокацию с попомщью специальны инструментов. Всего в процессе было задействовано десять бойцов и 2 единицы техники.

В настоящее время правоохранители проводит расследоваия, выясняя причины и обстоятельства трагедии. В частности, обращаются к гражданам, которые проезжали мимо и у которых есть записи с видеорегистраторов. Очевидцев просят позвонить по телефонам (067) 518 66 21 или 102.

Тем временем украинцы обсуждают трагедию. Оказывается, это не первое смертельное ДТП, произошедшее в этой местности в воскресенье, 13 февраля.

"Какой ужас, вероятно, вся семья погибла. И снова фуры. Сколько ездили по Украине, не раз сталкивались с хамством дальнобойщиков на дорогах"

"Вторая авария в день. Бедные люди 😭 Царство небесное, вечный покой всем усопшим 🙏🙏🙏"

"Ужас... Вторая авария за день..и тоже возле Кур. Лози. Царство небесное"

"Ужас...второй ужас..."

"Да что это такое... Почему???..."

"Что это за трасса такая страшная"

Напомним, молодая пара попала под колеса авто

Как Politeka писала, что молодой человек на мопеде угодил под мусоровоз