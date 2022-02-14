По результатам проверки полиции совместно с психологами действиям преступника будет предоставлена ​​правовая квалификация.

В Киеве задержали мужчину, который из рогатки стрелял металлическими шариками по окнам здания Офиса президента. Инцидент произошел в понедельник, 14 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По информации полиции, в результате действий злоумышленника повреждены стекла двух окон админздания.

"Сегодня сотрудники полиции совместно с сотрудниками Управления Государственной охраны задержали 32-летнего киевлянина, который из рогатки стрелял металлическими по окнам Офиса Президента. В результате повреждены стекла двух окон админздания", – рассказали в полиции.

Злоумышленника доставили в райуправление полиции для того, чтобы установить мотивы его поступка. По результатам проверки действиям мужчины будет предоставлена ​​правовая квалификация.

Стоит отметить, что на днях столичные правоохранители задержали 27-летнего львовянина, который бросил молоток в здание Верховной Рады Украины. За хулиганство мужчине грозит штраф или ограничение свободы.

Напомним, что мужчины в черном и с автоматами открыли стрельбу в центре Киеве.

Как Politeka сообщала, студент открыл стрельбу в университете, спастись удалось не всем.

Также Politeka писала, вооруженный мужчина наделал шума в Киеве, устроив стрельбу по полицейским.