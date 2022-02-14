В Киеве задержали мужчину, который из рогатки стрелял металлическими шариками по окнам здания Офиса президента. Инцидент произошел в понедельник, 14 февраля.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
По информации полиции, в результате действий злоумышленника повреждены стекла двух окон админздания.
"Сегодня сотрудники полиции совместно с сотрудниками Управления Государственной охраны задержали 32-летнего киевлянина, который из рогатки стрелял металлическими по окнам Офиса Президента. В результате повреждены стекла двух окон админздания", – рассказали в полиции.
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Злоумышленника доставили в райуправление полиции для того, чтобы установить мотивы его поступка. По результатам проверки действиям мужчины будет предоставлена правовая квалификация.
Стоит отметить, что на днях столичные правоохранители задержали 27-летнего львовянина, который бросил молоток в здание Верховной Рады Украины. За хулиганство мужчине грозит штраф или ограничение свободы.
Напомним, что мужчины в черном и с автоматами открыли стрельбу в центре Киеве.
Как Politeka сообщала, студент открыл стрельбу в университете, спастись удалось не всем.
Также Politeka писала, вооруженный мужчина наделал шума в Киеве, устроив стрельбу по полицейским.