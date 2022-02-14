Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по части 4 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

В селе Большая Волица произошло дорожно-транспортное происшествие, которое повлекло за собой смерти людей. Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Водитель автомобиля "Опель" двигался по улице села, но не справилась с управлением. В результате, его машина слетела в пруд. После чего автомобиль опрокинулся. Двое пассажиров автомобиля погибли на месте происшествия, а водитель доставлена в больницу.

При обследовании было засвидетельствовано состояние алкогольного опьянения водителя. В крови водителя найдено 1,5 промилле алкоголя.

Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по части 4 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Согласно статистике, ДТП в ноябре и декабре 2021 года чаще всего происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости. Более 3 тысяч ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 – из-за нарушения правил проезда перекрестка, 451 – в результате езды в состоянии опьянения.

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