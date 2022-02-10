В одному з міст України, водій, який перебуває в стані сп'яніння, збив 2 неповнолітніх

Про те, що в середу, 9-го лютого, в Запоріжжі, водій, який вжив наркотичні засоби, скоїв наїзд на 2 школярок, які перетинали проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході, інформує ГУ НП в Запорізькій області.

Якщо докладніше, то трагічний інцидент стався о 5 годині 30 хвилин вечора: водій, керуючий автомобілем "ІЖ2717-90", 1992-го року випуску, переміщався у напрямку від проспекту Інженера Преображенського до вулиці Наукове містечко, паралельно "ВАЗ-2101".

Поруч із зупинкою громадського транспорту, дві школярки несподівано вирішили перейти трасу на нерегульованому переході, внаслідок чого водій "ВАЗу" раптово загальмував, повернувши кермо в сторону, щоб не допустити наїзду, а водій "ІЖ2717-90" ніяк не відреагував на аварійну ситуацію, і продовжив рух, внаслідок чого наїхав на дівчаток 2006-го року народження. У школярок зафіксували численні травми, і направили до найближчого медичного закладу на госпіталізацію.

Правоохоронці, які приїхали на місце ДТП, затримали водія "ІЖ2717-90", і для перевірки на стан сп'яніння доставили винуватця інциденту в Запорізький обласний наркологічний диспансер, де і був встановлений те, що порушник вживав канабіноїди, тобто просто покурив "марихуани".

На цей момент відносно водія, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (про "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами") "Кримінального кодексу України".

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