Следователи ГУ СБУ в Киеве и Киевской области завершили досудебное расследование в отношении организаторов теракта возле офиса телеканала "Эспрессо TV", в результате которого погибли два человека.

Досудебное следствие в отношении лиц, которые 25 октября 2017 года организовали мощный взрыв на улице Адама Мицкевича в Киеве возле офиса телеканала "Эспрессо TV", завершено, передает Киевская городская прокуратура. Сейчас объявлено о выполнении требований ст. 290 УПК Украины, после чего обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

По данным правоохранителей, один из исполнителей выехал через Республику Беларусь в Российскую Федерацию, а другой - через пункт пропуска "Каланчак" на временно оккупированною территорию АР Крым. Сейчас они в розыске. Также удалось установить, что взрывчатку изготовил житель Киева.

Как ранее сообщалось, это было покушение на жизнь тогда еще нардепа от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука. В день взрыва он вместе с политтехнологом Виталием Балой в сопровождении охранника сразу после прямого эфира выходил на улицу.

В результате взрыва самодельного радиоуправляемого взрывного устройства, которое спрятали в мопеде, народный депутат, политолог и случайная прохожая получили серьезные ранения.

31-летний охранник народного депутата Роман Кушнир, а также еще один прохожий от полученных ранений погибли.

Чтобы вытащить осколки, Игорю Мосийчуку провели не менее двух операций. Однако, по данным юриста-криминолога Анны Мали, целью покушения был погибший бывший сотрудник МВД Михаил Мормиль, которого сначала называли случайным прохожим. Позже его друг сказал, что в последнее время он боялся за свою жизнь и говорил, что за ним следят.

Ранее Politeka сообщала, что покушение на Мосийчука: на самом деле убить хотели другого.

Напомним, что "Сдал землю в ломбард": Мосийчук разнес Зеленского за принятие скандального закона.

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