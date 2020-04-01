Президент України Володимир Зеленський і Верховна Рада пішли проти бажання українського народу в той час, коли в країні відбувається дефолт

Як повідомляє Politeka.net, таку думку в інтерв'ю Politeka on-line висловив екс-народний депутат Верховної ради України VIII скликання Ігор Мосійчук (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За його словами, Україна вже зараз знаходиться в стані дефолту, але замість того, щоб виправити ситуацію, українська влада приймає закони, які руйнують державність України.

"Україна вже знаходиться в стані дефолту. Україна перейшла межу і виявилася де-факто в дефолті. У той же час, парламент пропонує ухвалити закони, які ще більше руйнують державність країни", - зазначив Мосійчук.

На його думку, найкатастрофічнішим законом, який зруйнує Україну став "закон про ринок землі". Він стверджує, що його просував Зеленський, здійснюючи фатальну помилку, яка несе небезпеку для України.

"Земля - це найбільший скарб української нації. Користуючись карантином, не порадившись з українцями влада приймає "закон про землю". Зеленський зараз пропонує здати українську землю в ломбард, а депутати, порушуючи регламент і Конституцію, через істерики та хотілок Зеленського, повинні за нього голосувати, адже президент їх змусив. Президент буквально завдав удару в спину українського народу", - дорікнув екс-нардеп українську владу.

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