Шестилетнего мальчика, который пропал в Межевском районе, искали волонтеры Днепра и области. К сожалению, ребенка нашли мертвым, сообщает группа "Поиск пропавших детей" в Facebook.
По словам организаторов волонтерской организации, это официальный ответ полиции. Больше информации о погибшем ребенке нет.
Трагедия всколыхнула украинцев.
«Очень жаль, очень...», «Мягких тебе облачков», «Да куда ж этих деток тянет. Господи упокой душу отрока Ярослава🙏. Сил родителям пережить такое горе», «Бедный малыш, мягких ему облачков», «Какой ужас...», - пишут в Сети.
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Напомним, днем ранее сообщалось, что в Каменском Днепропетровской области из детской больницы сбежал 12-летний Ярослав Демидович. Его рост около 153 сантиметров, худощавое телосложение, короткие светлые волосы. В момент исчезновения подросток мог быть одет в темные брюки и серую толстовку.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ярослава Демидовича, просят сообщить в Каменское отделение полиция по телефону: 096 586 94 41 или на спецлинию 102.
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