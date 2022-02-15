Во вторник, 15 февраля, в селе Новопавловка Днепропетровской области пропал Галат Ярослав Владимирович.

Шестилетнего мальчика, который пропал в Межевском районе, искали волонтеры Днепра и области. К сожалению, ребенка нашли мертвым, сообщает группа "Поиск пропавших детей" в Facebook.

По словам организаторов волонтерской организации, это официальный ответ полиции. Больше информации о погибшем ребенке нет.

Трагедия всколыхнула украинцев.

«Очень жаль, очень...», «Мягких тебе облачков», «Да куда ж этих деток тянет. Господи упокой душу отрока Ярослава🙏. Сил родителям пережить такое горе», «Бедный малыш, мягких ему облачков», «Какой ужас...», - пишут в Сети.

Напомним, днем ранее сообщалось, что в Каменском Днепропетровской области из детской больницы сбежал 12-летний Ярослав Демидович. Его рост около 153 сантиметров, худощавое телосложение, короткие светлые волосы. В момент исчезновения подросток мог быть одет в темные брюки и серую толстовку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ярослава Демидовича, просят сообщить в Каменское отделение полиция по телефону: 096 586 94 41 или на спецлинию 102.

Напомним, 15-летний Леша трое суток не появлялся дома: в полиции выдали подробности

Как сообщала Politeka, юный Влад вышел из дома в Харькове и пропал: фото и приметы подростка

Также Politeka писала, что побег из дома обернулся трагедией для 16-летнего парня: отрезали обе ноги