Травмированного львовянина госпитализировали в городскую больницу скорой помощи. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму с отеком.

Во время прыжка с парашютом на аэродроме "Цунив" возле Городка сильно травмировался 25-летний парень. Сейчас молодой человек в тяжелом состоянии. Об этом пишет ZAXID.NET.

Событие произошло в воскресенье, 13 февраля. Это был первый прыжок парня, но совершил он его без инструктора и с высоты 800 метров. Приземлился львовянин на левую сторону и сильно травмировался.

Травмированного львовянина госпитализировали в городскую больницу скорой помощи. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму с отеком. Парень до сих пор без сознания и в тяжелом состоянии находится на аппарате ИВЛ в реанимации.

"Учитывая, что парашютный спорт относится к экстремальным видам спорта, все участники прыжков обязательно проходят теоретическую подготовку и практические тренировки перед выполнением прыжка. Во время инструктажа отмечается необходимость соблюдения мер безопасности при выполнении прыжков, нарушение которых может привести к травме, или даже к летальному случаю", – сообщил начальник аэродрома Сергей Семенович.

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