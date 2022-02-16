Виновницы ДТП сбежали с места аварии. Полиция просмотрела записи видеокамер и узнала, что в том районе были замечены две машины — Audi TT белого цвета и Seat Leon синего цвета.

Известная TikTok-блогер, 21-летняя англичанка Махек Бухари, ее мать и подруга, передвигаясь на высокой скорости на Audi TT и Seat Leon, создали неблагоприятные условия для другого автомобиля. Серебристая Skoda Fabia выехала с проезжей части и врезалась в центральную резервацию. В этом авто никто не выжил

Об этом сообщает Daily Mail.

21-летний Хашим Иджазуддин и 20-летний Сакиб Хуссейн – погибли на месте происшествия. Они были двоюродными братьями.

Виновницы ДТП сбежали с места аварии. Полиция просмотрела записи видеокамер и узнала, что в том районе были замечены две машины — Audi TT белого цвета и Seat Leon синего цвета. Владельцев машин разыскали и теперь обвиняемые предстанут перед Королевским судом Лестера на слушании дела об освобождении под залог.

В суд сообщили, что незадолго до аварии один из пострадавших позвонил в службу 999. Перед тем, как связь прервалась, раздался громкий крик. Машина "вылетела" с дороги и врезалась в центральный защитный барьер, где ее "разорвало" на части.

Отметим, что у Махек Бухари более 120 000 подписчиков в TikTok и еще 43 000 в Instagram, где она позирует в различных нарядах, рекламируя популярные бренды, такие как Rebellious Fashion, а также она снимает уроки макияжа. Ее мать владелица крупной компании City Security, которая предоставляет охранные услуги.

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