Так, на линию "102" днем 16 февраля поступило сообщение от дежурного Ровенского военного полигона, что на территории найдено тело мужчины. Им оказался 28-летний военнослужащий, житель Волынской области, который пропал еще 8 февраля, передает пресс-служба ГУНП Ровенской области.
Военный проходил службу по контракту на Житомирщине, а на Ровенском полигоне проходил учебный курс.
Согласно данным полиции, 8 февраля он ушел с товарищем, с разрешения руководства покинув место несения службы. Последний раз его видели в поселке Тучин на Ровенщине.
"По результатам предварительного осмотра судебным экспертом признаков насильственной смерти на теле не обнаружено", - гвоорится в сообщении правоохранителей.
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Окончательную причину смерти установит экспертиза.
В то же время, по информации местного издания Рівне online, со ссылкой на собственные источники, военнослужащий Юрий Победа, который пропал без вести и тело которого нашли на полигоне, был без одежды и с видимыми следами побоев и переломов.
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