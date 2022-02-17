Так, на линию "102" днем 16 февраля поступило сообщение от дежурного Ровенского военного полигона, что на территории найдено тело мужчины. Им оказался 28-летний военнослужащий, житель Волынской области, который пропал еще 8 февраля, передает пресс-служба ГУНП Ровенской области.

Военный проходил службу по контракту на Житомирщине, а на Ровенском полигоне проходил учебный курс.

Согласно данным полиции, 8 февраля он ушел с товарищем, с разрешения руководства покинув место несения службы. Последний раз его видели в поселке Тучин на Ровенщине.

"По результатам предварительного осмотра судебным экспертом признаков насильственной смерти на теле не обнаружено", - гвоорится в сообщении правоохранителей.

Окончательную причину смерти установит экспертиза.

В то же время, по информации местного издания Рівне online, со ссылкой на собственные источники, военнослужащий Юрий Победа, который пропал без вести и тело которого нашли на полигоне, был без одежды и с видимыми следами побоев и переломов.

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