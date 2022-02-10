Джонсон начал экранную карьеру в 80-х, далее снявшись в боле чем сорока фильмах и сериалах: "Дерзкие и красивые", "Домашняя вечеринка" - первая и третья части, и многие другие.

На 56-м году жизни скончался чернокожий актер, комик, сценарист и каскадер Энтони Джонсон. Он был обнаружен бездыханным в начале сентября в магазине в Лос-Анджелесе и доставлен в больницу, где медикам оставались лишь констатировать его смерть.

Спустя пять месяцев офис коронера округа Лос-Анджелес опубликовал отчет о причинах смерти актера.

Как указано в документе, причиной смерти артиста стал хронический алкоголизм. Коллеги выражают соболезнование семье покойного, в частности - трем его детям и брату с творческим псевдонимом Арахис. Они вспоминают спившегося до смерти Энтони как "личность с золотым сердцем", вспоминают еще его "удивительный смех и энергичное мастерство".

Джонсон начал экранную карьеру в 80-х, далее снявшись в боле чем сорока фильмах и сериалах: "Дерзкие и красивые", "Домашняя вечеринка" - первая и третья части, третье "Смертельное оружие", "Угроза для общества", "Пятница", "Темнокожие американские принцессы", "Большой белый обман", "Горячие парни" и другие.

Напомним, что остановилось сердце иконы кино XX века.

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