Страшная новость всколыхнула село Новопавловка Днепропетровской области - пропал маленький мальчик, тело которого нашли спустя некоторое время.

Информация об исчезновении шестилетнего Ярослава Галаты появилась 15 февраля в соцсети Фейсбук в волонтерской группе "Поиск пропавших детей". Чуть позднее сообщили об обнаружении тела мальчика. Подробностей волонтеры не раскрывали.

Деталями трагедии поделился "Обозреватель". В полиции подтвердили, что рыбаки нашли тело ребенка в 15 метрах от берега.

Местные жители предполагают, что мальчик мог упасть в реку с небольшого самодельного мостика, через который пролегал его путь к бабушке.

По словам одной из жительниц Новопавловки, ребенок мог засмотреться на воду, поскользнуться и упасть. Его искали всем селом несколько часов, пока рыбаки не взяли лодку и не обнаружили тело в речке.

Женщина рассказала, что Ярослав учился в первом классе. У него есть младшая сестричка. Родители мальчика работают на агропредприятии и в селе положительно отзываются об их семье.

"Мы очень расстроены из-за его гибели, дети плачут", – поделилась односельчанка Ярослава.

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