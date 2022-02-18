В промзоне города Урус-Мартан, что в Чеченской Республике, взорвалась стационарная цистерна со сжиженным углеводородным газом (пропаном).

По данным ГУ МЧС России по Чеченской Республике, сообщение о возгорании стационарной цистерны с сжиженным углеводородным газом емкостью 60 кубов они получили около 10:25 по московскому времени, а уже через 10 минут прогремел взрыв, передает "Интерфакс" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости)

Как известно, поблизости есть еще шесть цистерн, но есть ли в них топливо пока не уточнили. К счастью, 60 пожарным, прибывшим на место происшествия, уже удалось локализовать пожар. Никто не пострадал.

Как сообщалось ранее, огонь перекинулся на соседнее помещение, но пожарные делают все необходимое, чтобы не допустить распространения огня на другие цистерны и производственное здание.

Заметим также, что взрыв прогремел в промзоне города Урус-Мартан, хотя ранее сообщалось, что трагедия произошла в соседнем селе Гехи. По предварительным данным, никто не пострадал.

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