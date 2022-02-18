Інцидент стався на кораблі Euroferry Olympia в Іонічному морі. Про це 18 лютого інформує видання Skai.gr. Під час НП на борту перебували 237 пасажирів і 51 член екіпажу.
Капітан відразу ж запросив евакуацію лайнера. До місця події направили три патрульних катери і три буксири берегової охорони. За інформацією міністерства судноплавства, Евакуація пройшла успішно, ніхто з пасажирів не постраждав.
Саме судно тим часом опинилося під владою вогненної стихії. У Мережі з'явилися кадри, як бешкетувало полум'я - заграва була видна здалеку.
Єдиний син Ротару похвалився красою дочки, що живе в Нью-Йорку: "Гени - велика справа"
Актора і переможця "Танців з зірками" Логая не взяли в новий сезон популярного серіалу: "Сумненько"
Дружина Євгена Кота на підборах приголомшила розтяжкою і змінами в житті: "Мені так кайфово..."
"Ледве жива": суддя "Майстер Шеф" Мартиновська, яка поїхала за кордон, розповіла про свій стан
Осадча з Кухар вразили видом на спільній прогулянці по Львову: "Слон і моська"
Видання зазначає, що круїзний лайнер курсував за маршрутом Ігуменіца-Бріндізі і в момент виникнення пожежі знаходився в Ерейкусі. Осередок загоряння, ймовірно, був на палубі третього поверху, але вогонь швидко поширився по всій території.
Раніше ми розповідали про те, що судно з пасажирами пішло на дно. В результаті трагедії, потонуло щонайменше 64 людини. Інцидент стався біля узбережжя північно-східного Мадагаскару з вантажним судном, яке нелегально перевозило пасажирів. Всього на борту було 138 осіб.
Нагадаємо, судно з людьми пішло під воду далеко від берега, йдуть пошуки тих, що вижили: "Все, що ми можемо-це молитися"
Як повідомляла Politeka, вибухнув нафтовий танкер з людьми на борту, перші подробиці НП.
Також Politeka писала, що блискавка шарахнула в літак з росіянами, з'явилися кадри: "всі перелякалися, а потім..."