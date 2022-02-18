Сильна пожежа спалахнула на борту круїзного лайнера біля берегів Греції - в Мережі з'явилися кадри трагедії, а також інформація про евакуацію пасажирів і членів екіпажу.

Інцидент стався на кораблі Euroferry Olympia в Іонічному морі. Про це 18 лютого інформує видання Skai.gr. Під час НП на борту перебували 237 пасажирів і 51 член екіпажу.

Капітан відразу ж запросив евакуацію лайнера. До місця події направили три патрульних катери і три буксири берегової охорони. За інформацією міністерства судноплавства, Евакуація пройшла успішно, ніхто з пасажирів не постраждав.

Incendio sul traghetto italiano Euroferry Olympia diretto a Brindisi: il capitano ordina l’evacuazione dei passeggeri [LIVE] https://t.co/GCzL4cMwGU — informazione interno (@infoitinterno) February 18, 2022

Саме судно тим часом опинилося під владою вогненної стихії. У Мережі з'явилися кадри, як бешкетувало полум'я - заграва була видна здалеку.

С горящего у берегов Греции Euroferry Olympia пассажиры и экипаж эвакуированы на спасательные судна.



Все люди здоровы. В район происшествия направились фрегат «Гидра» и 3 вертолета. На месте находятся и работают пять судов портовой службы и одно судно береговой охраны Италии. pic.twitter.com/PF3VO1PMST — Известия (@izvestia_ru) February 18, 2022

Видання зазначає, що круїзний лайнер курсував за маршрутом Ігуменіца-Бріндізі і в момент виникнення пожежі знаходився в Ерейкусі. Осередок загоряння, ймовірно, був на палубі третього поверху, але вогонь швидко поширився по всій території.

Раніше ми розповідали про те, що судно з пасажирами пішло на дно. В результаті трагедії, потонуло щонайменше 64 людини. Інцидент стався біля узбережжя північно-східного Мадагаскару з вантажним судном, яке нелегально перевозило пасажирів. Всього на борту було 138 осіб.

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