Газопровод отсоединен от объединенной газотранспортной системы Украины, он не используется для транзита и поставки газа в Украину.

На фоне эскалации ситуации на Донбассе российские Телеграм-каналы сообщили, что ночью 18 февраля, в Луганске прогремели взрывы. Предварительно, полыхает газопровод. Зарево видно на весь город. Видео взрыва распространяют соцсетями.

По данным российского агентства "Интерфакс", после взрыва горит газопровод "Дружба".

Прессслужба компании на неподконтрольной территории "Луганскгаз" сообщила, что поздно вечером начали поступать звонки о большом возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки.

"19 февраля начали поступать звонки о большой вспышке на газопроводе в районе Малой Вергунки, аварийные бригады выехали на место инцидента", — говорится в сообщении.

На месте разорванной газопроводной трубы после взрыва в районе Малой Вергунки в Луганске образовалась большая воронка в земле.

Позже сообщили о втором взрыве в Луганске. Сообщается о пожаре на газовой заправке в Каменнобродском районе. Возгорание было ликвидировано по состоянию на утро 19 февраля.

Напомним, что взрывоопасные предметы обнаружили на Харьковщине, кадры с места ЧП.

Как сообщала Politeka, момент взрыва цистерны с пропаном попал на видео.

Также Politeka писала, газовоз вспыхнул посреди села, движение срочно перекрыли.