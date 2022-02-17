Так, інцидент стався в середу, 16 лютого, в селі Креховичі Івано-Франківської області, передає прес-служба ДСНС.
Прямо на ходу поруч з житловими будинками загорівся газовоз, повний палива. Відзначається, що сталася розгерметизація цистерни, яка призвела до подальшого спалаху та пожежі.
Станом на 8 ранку 17 лютого ліквідація пожежі триває.
Рятувальники пояснили, що гасіння автоцистерни з газом здійснюється методом самовигорання з одночасним проведенням охолодження ємності з безпечної відстані і створення подушки з повітряно-механічною піною, щоб запобігти вибуху і опадам небезпечних речовин на поверхні.
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На даний момент, в ліквідації пожежі беруть участь 28 рятувальників і 7 одиниць техніки.
Додамо, в сюжеті ТСН.Ранка йдеться, що рятувальникам довелося евакуювати жителів найближчих будинків. Рух транспорту на дорозі, що з'єднує Івано-Франківськ зі Львівщиною, державного значення, на кілька годин зупинили.
Наразі забезпечено об'їзд місця пожежі для малогабаритного транспорту вулицями села Креховичі.
У Мережі з'явилося відео, як гасять палаючий газовоз:
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