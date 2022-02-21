Правоохранители обратились к гражданам, имеющим информацию о местонахождении пропавшей женщины и ее детей, сообщить в полицию.

В Винницкой области разыскивают 36-летнюю женщину. Она вышла из дома со своими пятью детьми и пропала без вести. До исчезновения женщина посещала врача травматолога.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области.

В частности, полиция Винницкой области разыскивает 36-летнюю Ярченко Викторию Владимировну, жительницу села Немия Могилев-Подольского района.

"15 февраля около 8.00 часов женщина вместе со своими детьми: 15-летней Каролиной, 13-летним Александром, 9-летней Виталиной, 7-летней Дианой и двухмесячным Дмитрием покинула место жительства и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Мобильные телефоны разыскиваемой и ее детей выключены", — сообщают в полиции.

Приметы пропавшей: рост около 165 см., среднего телосложения, темные длинные волосы.

Правоохранители обратились к гражданам, имеющим информацию о местонахождении пропавшей женщины и ее детей, сообщить в полицию по телефонам (068) 012 90 68, (097) 556 16 91 (04337) 6 52 02 или 102.

Напомним, что 10-летний Тимур пропал без вести, полиция показала фото мальчика.

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