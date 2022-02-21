Местный житель отправился на рыбалку около 12 дня и по дороге к реке увидел тело девушки. Татьяна лежала лицом к земле.

В Хмельницкой области рыбак нашел мертвой и полуобнаженной 21-летнюю Татьяну. Через месяц убитой Татьяне должно было исполниться 22 года. Детали жуткой трагедии рассказали в сюжете "Надзвичайних новин".

Местный житель отправился на рыбалку около 12 дня и по дороге к реке увидел тело девушки. Как рассказал парень, он до последнего надеялся, что в траве лежит манекен. Но подошел ближе и понял, что это мертвая девушка.

Татьяна лежала лицом к земле. Экспертиза установила, что ее задушили. В ее убийстве подозревают местного жителя, 35-летнего отца двоих детей.

Накануне вечером Татьяна вместе с подругой Марией отдыхали в клубе. После этого они зашли в местный магазин, купили пиво и сухарики. А потом отправились на остановку, чтобы посидеть на скамейке.

Через некоторое время к девушкам присоединились двое мужчин, также местные жители. Оба парня уже были немного нетрезвые. Вместе с девушками они выпили, немного потанцевали и Мария оставила Татьяну вместе с парнями.

Как объяснила подруга в полиции, ей показалось, что между Татьяной и 35-летним Александром возникла симпатия. И то, что у этого кавалера есть жена и двое детей школьного возраста, ее не смутило.

Как только девушка осталась с мужчинами наедине, начала звонить друзьям и знакомым, чтобы они ее забрали домой, но никто не откликнулся.

35-летний Александр сообщил полиции, что решил проводить девушку домой. Но возле дома Татьяна начала проявлять к нему агрессию и попыталась его ударить. Тогда мужчина схватил ее за шею и уложил на землю. Он оправдывается, что хотел ее успокоить.

Девушка потеряла сознание, а Александр кинулся растирать ее снегом. По словам подозреваемого, когда Татьяна пришла в себя, он оставил ее в снегу возле родительского дома.

На суде он утверждал, что не убивал девушку. В его невиновность верит и жена, мать его двух детей. Однако у полиции других подозреваемых сейчас нет и Александра отправили в СИЗО.

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