В Хмельницкой области рыбак нашел мертвой и полуобнаженной 21-летнюю Татьяну. Через месяц убитой Татьяне должно было исполниться 22 года. Детали жуткой трагедии рассказали в сюжете "Надзвичайних новин".
Местный житель отправился на рыбалку около 12 дня и по дороге к реке увидел тело девушки. Как рассказал парень, он до последнего надеялся, что в траве лежит манекен. Но подошел ближе и понял, что это мертвая девушка.
Татьяна лежала лицом к земле. Экспертиза установила, что ее задушили. В ее убийстве подозревают местного жителя, 35-летнего отца двоих детей.
Накануне вечером Татьяна вместе с подругой Марией отдыхали в клубе. После этого они зашли в местный магазин, купили пиво и сухарики. А потом отправились на остановку, чтобы посидеть на скамейке.
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Через некоторое время к девушкам присоединились двое мужчин, также местные жители. Оба парня уже были немного нетрезвые. Вместе с девушками они выпили, немного потанцевали и Мария оставила Татьяну вместе с парнями.
Как объяснила подруга в полиции, ей показалось, что между Татьяной и 35-летним Александром возникла симпатия. И то, что у этого кавалера есть жена и двое детей школьного возраста, ее не смутило.
Как только девушка осталась с мужчинами наедине, начала звонить друзьям и знакомым, чтобы они ее забрали домой, но никто не откликнулся.
35-летний Александр сообщил полиции, что решил проводить девушку домой. Но возле дома Татьяна начала проявлять к нему агрессию и попыталась его ударить. Тогда мужчина схватил ее за шею и уложил на землю. Он оправдывается, что хотел ее успокоить.
Девушка потеряла сознание, а Александр кинулся растирать ее снегом. По словам подозреваемого, когда Татьяна пришла в себя, он оставил ее в снегу возле родительского дома.
На суде он утверждал, что не убивал девушку. В его невиновность верит и жена, мать его двух детей. Однако у полиции других подозреваемых сейчас нет и Александра отправили в СИЗО.
Напомним, тело обнаружили на детской площадке: появились фото с места загадочной трагедии в Киеве.
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