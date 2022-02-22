Невмнимательность или неосторожность привела к гибели нескольких человек.

На Донеччине произошло масштабное ДТП с многочисленными пострадавшими

О том, что на одной из автотрасс в Донецкой области, невнимательный водитель, управляющий микроавтобусом, протаранил припаркованное на обочине грузовое авто, информирует Главное управление Национальной полиции по Донецкой области .

Трагический инцидент случился в минувший понедельник, около 8 часов вечера, на отрезке дороги между городом Лиман и поселком городского типа Заречное.

Согласно предварительной версии правоохранителей, водитель пассажирского микроавтобуса "Renault" врезался в грузовик "MAN", несмотря на то, что вторая машина попросту стояла на обочине с включенной аварийной сигнализацией.

Вследствие этой аварии, на месте погибло четыре человека - трое пассажиров и водитель микроавтобуса, а еще трое получили травмы средней тяжести.

На данный момент все причины и обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия выясняются сотрудниками Национальной полиции.

Вероятно, будет открыто уголовное производство, в соответствии с частью 3 статьи 286 "УК Украины"(о "Нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что тягач влетел в стену частного дома в Одесской области.

Также ранее мы информировали о том, что водитель сбил несколько пешеходов в Киевской области.

А до этого наш портал сообщали о том, что водитель грузовика военной колонны с солдатами, ехавшей из РФ, протаранил машину с ребенком.