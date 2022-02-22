На Донеччине произошло масштабное ДТП с многочисленными пострадавшими
О том, что на одной из автотрасс в Донецкой области, невнимательный водитель, управляющий микроавтобусом, протаранил припаркованное на обочине грузовое авто, информирует
Трагический инцидент случился в минувший понедельник, около 8 часов вечера, на отрезке дороги между городом Лиман и поселком городского типа Заречное.
Согласно предварительной версии правоохранителей, водитель пассажирского микроавтобуса "Renault" врезался в грузовик "MAN", несмотря на то, что вторая машина попросту стояла на обочине с включенной аварийной сигнализацией.
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Вследствие этой аварии, на месте погибло четыре человека - трое пассажиров и водитель микроавтобуса, а еще трое получили травмы средней тяжести.
На данный момент все причины и обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия выясняются сотрудниками Национальной полиции.
Вероятно, будет открыто уголовное производство, в соответствии с частью 3 статьи 286 "УК Украины"(о "Нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что тягач влетел в стену частного дома в Одесской области.
Также ранее мы информировали о том, что водитель сбил несколько пешеходов в Киевской области.
А до этого наш портал сообщали о том, что водитель грузовика военной колонны с солдатами, ехавшей из РФ, протаранил машину с ребенком.