О ДТП сообщил Телеграм-канал Baza. В публикации появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которые попало происшествие (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Авария случилась в городе Шебекино Белгородской области, когда по дороге передвигалась колонна российской военной техники. В ней насчитывалось 12 грузовиков.

Во время пересечения перекрестка с полицейским сопровождением часть грузовиков успела проехать на зеленый свет, а остальные продолжили движение уже на красный. В этот момент слева появился автомобиль Тойота. Он попытался проехать перекресток, однако один из грузовиков не заметил машину и протаранил ее сбоку.

Известно, что в автомобиле в момент аварии находился ребенок. В публикации сообщается, что в результате происшествия «никто серьезно не пострадал».

Один из свидетелей происшествия рассказал, что дорога, по которой передвигалась колонна техники, не была перекрыта. Между грузовиками образовался просвет, поэтому девушка, находившаяся за рулем легковушки, решила проехать на зеленый свет, однако грузовик не стал сбавлять скорость и влетел прямо в ее машину. После этого очевидцы тут же бросились доставать ребенка, который находился в детском кресле.

Напомним, появились новые подробности о состоянии сына звезды "Дизель шоу" после ДТП.

Как сообщала Politeka, автобус с людьми перевернулся на обледеневшей дороге, много жертв и пострадавших.

Также Politeka писала, что киевлянка протащила мужчину машиной около километра.