Ночью в Киеве прозвучал выстрел из гранатомета: неизвестные обстреляли один из домов в Шевченковском районе столицы.

Подробности сообщила в Фейсбук Полиция Киева, а кары с места происшествия появились в Телеграм-канале «Київ оперативний».

По сообщениям, взрыв прогремел ночью по адресу улица Дегтяревская, 25А. На место происшествия отправилась взрывотехническая служба и следственно-оперативная группа.

По предварительной информации от правоохранителей, стрельба велась из РПГ-26. Взрыв повредил окна и фасад здания. К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал.

Известно, что на одном из этажей обстрелянного здания находилась адвокатская контора. Именно ее окна оказались разбиты в результате взрыва.

В данный момент правоохранители рассматривают несколько версий случившегося, однако основной является то, что мотивом преступления могла стать профессиональная деятельность адвокатов.

По факту происшествия начато досудебное расследование по статье «Хулиганство». Виновным грозит тюремное заключение на срок от 3 до 7 лет. Впрочем, пока полиции не удалось выйти на преступников.

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Как сообщала Politeka, ЧП произошло на продуктовом рынке в Харькове, кадры с места.

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