Серьезный пожар произошел вечером в воскресенье, 20 февраля, в Оболонском районе Киева - на месте происшествия работали спасатели, полиция и скорая помощь.

Так, горел двухэтажный частный дом в дачном кооперативе "Оболонь-2" по ул. Богатырской. Об этом сообщает Телеграм-канал "Магнолия ТВ", опубликовав кадры тушения пожара.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

"К моменту возникновения огня хозяев не было. Местная жительница рассказала, что они были днем и вроде бы топили печь. Возможно, пожар произошел именно из-за этого", - говорится в сообщении.

Кроме того, кадрами огненной стихии, что охватила строение, поделились на страничке "dtp.kiev.ua" в соцсети Фейсбук.

"Полностью сгорел жилой дом, обошлось без пострадавших. Спасибо спасателям за оперативную работу!", - отмечено в подписи.

Украинцы комментируют событие:

"Надо быть внимательным дома"; "Капец, очень печально"; "Это беда"; "Может, не понравился дом"; "Медленно реагируют".

Ранее мы рассказывали о крупном пожаре в здании бывшего ресторана - по ул. Воскресенской в Днепровском районе Киева. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров.

Спасатели установили, что возгорание возникло на первом этаже трехэтажного здания. Пожарные сразу приступили к тушению и поиску основных источников водоснабжения. На месте работали 15 бойцов ГСЧС и 3 единицы техники. В результате огонь побороли почти за час, никто не пострадал.

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