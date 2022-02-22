Во Львовской области несовершеннолетняя девушка, по достоверно неизвестной причине, бросилась на железнодорожные пути

О том, что правоохранители выясняют все обстоятельства, приведшие к трагической гибели школьницы, вследствие наезда проходящего поезда, на территории одного из районов города Львова, информирует ГУ НП по Львовской области .

Как стало известно, сообщение об этом печальном событии, получили на оперативной линии "102" сегодня, 22-го февраля. Машинист пассажирского поезда, следующего по маршруту из Черновцов во Львов, рассказал: около 10 утра, поблизости от железнодорожного переезда в Сыховском районе, под колесами поезда внезапно оказалась девушка, которая из-за полученных травм умерла на месте.

Согласно предварительной версии - несовершеннолетняя бросилась под поезд, намереваясь покончить со своей жизнью.

На данный момент на месте инцидента работают следователи, и уже определились с личностью погибшей - это 14-летняя ученица одного из общеобразовательных учреждений Львова(вероятно, школы №73, расположенной по улице Днестровской, 5).

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