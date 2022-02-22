Во Львовской области несовершеннолетняя девушка, по достоверно неизвестной причине, бросилась на железнодорожные пути

О том, что правоохранители выясняют все обстоятельства, приведшие к трагической гибели школьницы, вследствие наезда проходящего поезда, на территории одного из районов города Львова, информирует ГУ НП по Львовской области.

Как стало известно, сообщение об этом печальном событии, получили на оперативной линии "102" сегодня, 22-го февраля. Машинист пассажирского поезда, следующего по маршруту из Черновцов во Львов, рассказал: около 10 утра, поблизости от железнодорожного переезда в Сыховском районе, под колесами поезда внезапно оказалась девушка, которая из-за полученных травм умерла на месте.

полиция, скорая помощь,

Согласно предварительной версии - несовершеннолетняя бросилась под поезд, намереваясь покончить со своей жизнью.

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На данный момент на месте инцидента работают следователи, и уже определились с личностью погибшей - это 14-летняя ученица одного из общеобразовательных учреждений Львова(вероятно, школы №73, расположенной по улице Днестровской, 5).

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