Во вторник, 22 февраля, при обстреле пророссийских боевиков с временно неподконтрольной территории произошло попадание снаряда в трансформатор на территории Луганской ТЭС.
Как сообщили в управлении ГСЧС Украины в Луганской области, спасатели не могут начать тушить пожар, потому что обстрелы продолжаются.
Горят уже три трансформатора. В каждом из них по 40 тонн масла. Если горючая жидкость будет и дальше разливаться, огонь может перекинуться на вторую очередь, то есть следующие три трансформатора теплоэлектростанции.
На тушение пожара направлено 12 единиц техники, однако они остановились на подъезде к городу Счастье, поскольку место возгорания все еще обстреливают боевики. Бойцы ГСЧС и спецтехника сейчас находятся в полной готовности на безопасном расстоянии.
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Из-за пожара на ТЭС над Счастьем поднимается столб черного дыма.
"Ситуация с пожаром в настоящее время без существенных изменений, обстрелы продолжаются, техника ГСЧС находится в готовности. По словам персонала, распространения пожара за пределы трансформаторной площадки в настоящее время нет", — отмечается в сообщении.
Напомним, что взрывоопасные предметы обнаружили на Харьковщине, кадры с места ЧП.
Как сообщала Politeka, момент взрыва цистерны с пропаном попал на видео.
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