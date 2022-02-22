Трагедия произошла утром во вторник, 22 февраля — информация о чрезвычайном происшествии поступила в полицию около 10:00. 14-летняя девушка совершила самоубийство на железнодорожном переезде во Львове.
Об этом сообщают в ГУНП во Львовской области. Как уточнили в ТСН школьница записала видео, в котором рассказала о намерении покончить с собой.
"Я иду ложиться под поезд и просто знайте, я вас всех ненавижу", — сказала девушка и обвинила родных в том, что ее якобы не положили в больницу. Впрочем, чем болела девушка и болела ли на самом деле — неизвестно.
Стоит отметить, что 22 февраля, около 09:50 на железнодорожной станции "Сихов" на улице Зеленая, 308 во Львове под колесами поезда погибла 14-летняя ученица одной из львовских школ.
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О смерти девушки сообщил в полицию машинист пассажирского поезда "Черновцы-Львов", под колеса которого она и бросилась.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ее смерти и решает вопросы правовой квалификации происшествия.
Напомним, что известно о женщине, которая бросилась под поезд в Одессе.
Как сообщала Politeka, поезд "Черновцы-Львов" сбил девочку на переезде.
Также Politeka писала, что поезд «Киев - Запорожье» сбил человека.