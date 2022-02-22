Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ее смерти и решает вопросы правовой квалификации происшествия.

Трагедия произошла утром во вторник, 22 февраля — информация о чрезвычайном происшествии поступила в полицию около 10:00. 14-летняя девушка совершила самоубийство на железнодорожном переезде во Львове.

Об этом сообщают в ГУНП во Львовской области. Как уточнили в ТСН школьница записала видео, в котором рассказала о намерении покончить с собой.

"Я иду ложиться под поезд и просто знайте, я вас всех ненавижу", — сказала девушка и обвинила родных в том, что ее якобы не положили в больницу. Впрочем, чем болела девушка и болела ли на самом деле — неизвестно.

Стоит отметить, что 22 февраля, около 09:50 на железнодорожной станции "Сихов" на улице Зеленая, 308 во Львове под колесами поезда погибла 14-летняя ученица одной из львовских школ.

О смерти девушки сообщил в полицию машинист пассажирского поезда "Черновцы-Львов", под колеса которого она и бросилась.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ее смерти и решает вопросы правовой квалификации происшествия.

Напомним, что известно о женщине, которая бросилась под поезд в Одессе.

Как сообщала Politeka, поезд "Черновцы-Львов" сбил девочку на переезде.

Также Politeka писала, что поезд «Киев - Запорожье» сбил человека.