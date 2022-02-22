У Львівській області неповнолітня дівчина, з достовірно невідомої причини, кинулася на залізничні колії

Про те, що правоохоронці з'ясовують всі обставини, що призвели до трагічної загибелі Школярки, внаслідок наїзду поїзда, що проходить, на території одного з районів міста Львова, інформує ГУ НП по Львівській області .

Як стало відомо, повідомлення про цю сумну подію, отримали на оперативній лінії "102" сьогодні, 22-го лютого. Машиніст пасажирського поїзда, що прямує за маршрутом з Чернівців до Львова, розповів: близько 10 ранку, поблизу від залізничного переїзду в Сихівському районі, під колесами поїзда раптово опинилася дівчина, яка через отримані травми померла на місці.

Згідно з попередньою версією - неповнолітня кинулася під поїзд, маючи намір покінчити зі своїм життям.

На цю мить на місці інциденту працюють слідчі, і вже визначилися з особистістю загиблої - це 14-річна учениця одного із загальноосвітніх закладів Львова(ймовірно, школи №73, розташованої по вулиці Дністровській, 5).

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