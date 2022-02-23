Так, полицию вызвали на улицу Шолом Алейхема, в одной из столичных девятиэтажек в мирном спальном районе произошло жестокое убийство. На месте присутствовали журналисты ресурса "Вартові еспресо".
По предварительным данным, накануне трагедии мужчина с женой, а также с матерью последней отмечали день рождения одного из них. Конфликт произошел уже на рассвете.
По словам подозреваемого, он толкнул свою 66-летнюю тещу, которая до этого якобы забрала у него телефон. Падая, женщина сильно ударилась головой, получив травму не совместимую с жизнью.
Подозреваемого в убийстве задержали. На месте работала оперативно-следственная группа и эксперты-криминалисты. Проводится опрос самого задержанного, его жены и возможных свидетелей. Следствие по факту продолжается.
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Ранее мы рассказывали о том, что мужчина пырнул свою соседку ножом в шею в Борисполе Киевской области. По информации полиции, в дом 51-летней местной жительницы пришел 41-летний знакомый, ранее судимый, и позвал на улицу поговорить. Когда женщина вышла во двор, гость заявил, что "пришел ее резать" и неожиданно нанес ножевое ранение в область шеи.
После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Медикам удалось спасти раненую, а изверга, напавшего на нее, задержала полиция. Мужчине светит до 15 лет тюрьмы.
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