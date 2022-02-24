Херсонская область попала под ракетный обстрел Российской Федерации 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Telegram-канале ведомства.
Атака велась из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма по позициям Госпогранслужбы Украины. На данный момент известно о трех погибших украинских пограничниках. Уточняется, что один из пограничников погиб в районе села Преображенка Херсонской области. Ряд военнослужащих получили ранения.
В МВД также сообщили, что атаке РФ через украинскую границу предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника.
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Нарушена государственная граница в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях. Более того, армия РФ обстреляла большинство погранподразделений и пограннаряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.
В Черниговской области техника врага пересекла пункты пропуска "Сеньковка", "Гремяч" и другие. В Харьковской – через пункт пропуска "Бударки", в Луганской области – Миловое.
Напомним, авиаудар по военной части Киева: есть погибший и раненые, кадры с места.
Как сообщала Politeka, Украина несет первые потери после атаки России: есть раненные и погибшие.
Также Politeka писала, о ситуации на западе Украины: Россия атаковала аэропорт Луцка, во Львове слышны сирены.