По информации командования Операции Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, украинские военные сбили самолеты Российской Федерации, атаковавшей нашу страну.

После начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину украинские военные сбили 7 российских самолетов и два вертолета. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины со ссылкой на информацию Штаба ООС.

"По информации командования Операции Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ООС сбито 5 самолетов и вертолет агрессоров", – говорится в сообщении ГШ ВСУ.

Около 10 часов утра в Сухопутных войсках ВСУ сообщили о 6-м сбитом самолете российской армии. Его украинские военные сбили в районе Краматорска.

Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили об еще одном сбитом самолете ВС РФ. Позже на Телеграм-канале "Оперативний ЗСУ" было опубликовано видео, запечатлевшее момент сбития российского истребителя.



Напомним, 24 февраля, российские войска начали атаковать украинские границы. Сообщается о множественных взрывах в Харькове, Мариуполе, Николаеве, Одессе, Херсоне и Киеве.

Напомним, авиаудар по военной части Киева: есть погибший и раненые, кадры с места.

Как сообщала Politeka, Украина несет первые потери после атаки России: есть раненные и погибшие.

Также Politeka писала, о ситуации на западе Украины: Россия атаковала аэропорт Луцка, во Львове слышны сирены.