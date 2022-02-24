После начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину украинские военные сбили 7 российских самолетов и два вертолета. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины со ссылкой на информацию Штаба ООС.
"По информации командования Операции Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ООС сбито 5 самолетов и вертолет агрессоров", – говорится в сообщении ГШ ВСУ.
Около 10 часов утра в Сухопутных войсках ВСУ сообщили о 6-м сбитом самолете российской армии. Его украинские военные сбили в районе Краматорска.
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Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили об еще одном сбитом самолете ВС РФ. Позже на Телеграм-канале "Оперативний ЗСУ" было опубликовано видео, запечатлевшее момент сбития российского истребителя.
Напомним, 24 февраля, российские войска начали атаковать украинские границы. Сообщается о множественных взрывах в Харькове, Мариуполе, Николаеве, Одессе, Херсоне и Киеве.
Напомним, авиаудар по военной части Киева: есть погибший и раненые, кадры с места.
Как сообщала Politeka, Украина несет первые потери после атаки России: есть раненные и погибшие.
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