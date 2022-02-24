Украинские военные захватили в плен российских оккупантов. Это сделали бойцы 93-я отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.
В частности, в плену оказались военные ямпольского мотострелкового полка. На фото видно, что у оккупантов при себе было оружие.
"Военнослужащие 93 омбр взяли в плен двух российских оккупантов из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка", - говорится в сообщении.
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Украинцы в комментариях не сдерживались в выражениях: "Мразота бездушная", "Зачем вы пришли на нашу землю?", "Боже кого оно посылает на войну детей", "Допросить, и расстрелять!".
Стоит отметить, что утром четверга, 24 февраля, Россия напала на Украину. Это произошло сразу после обращения президента страны-агрессора Владимира Путина, объявившего о начале так называемой "военной операции".
После начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину украинские военные сбили 7 российских самолетов и два вертолета. Защитники полностью вернули под украинский контроль города Мариуполь и Счастье. Также ВСУ отбили остров Змеиный.
Напомним, авиаудар по военной части Киева: есть погибший и раненые, кадры с места.
Как сообщала Politeka, Украина несет первые потери после атаки России: есть раненные и погибшие.
Также Politeka писала, о ситуации на западе Украины: Россия атаковала аэропорт Луцка, во Львове слышны сирены.