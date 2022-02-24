В Харьковской области оккупанты расстреляли авто с гражданскими, которые ехали навстречу. Об этом сообщил председатель Волчанской ОТГ Анатолий Степанец в комментарии Общественному, пишет Оbozrevatel.
По его словам, на территории Харьковской области российской армией была убита местная жительница, двое мужчин тяжело раненые. Женщина была в легковушке, которая двигалась против колонны российской армии и не остановилась.
"Они ее расстреляли. Погибла женщина на месте и тяжело ранен водитель, доставлен в больницу. Также с тяжелой черепно-мозговой травмой пострадал кочегар волоховской школы, от разрыва снаряда", - сказал Степанец.
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Стоит отметить, что утром четверга, 24 февраля, Россия напала на Украину.
После начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину украинские военные сбили 7 российских самолетов и два вертолета. Защитники полностью вернули под украинский контроль города Мариуполь и Счастье. Также ВСУ отбили остров Змеиный.
Напомним, авиаудар по военной части Киева: есть погибший и раненые, кадры с места.
Как сообщала Politeka, Украина несет первые потери после атаки России: есть раненные и погибшие.
Также Politeka писала, о ситуации на западе Украины: Россия атаковала аэропорт Луцка, во Львове слышны сирены.