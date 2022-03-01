Об этом, как пишет Politeka.net, в новой сводке информирует Генеральный штаб ВСУ

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.

Уничтожены и повреждены самолеты - 29 ед,

вертолетов – 29 ед,

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танков ‒ 198,

ББМ – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО - 24,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий» - говорится в сообщении.

Напомним, утром 1 января враг продолжил обстреливать мирный Харьков. Ракетный удар был нанесен по центральной площади города.