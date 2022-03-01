По словам советника главы МВД Антона Геращенко, ракеты разорвались на пл. Свободы, пишет Politeka.net.

«На моей любимой центральной пл. Свободы в Харькове разрываются ракеты! Сердце разрывается!» - написал Геращенко, опубликовав видео момента страшного удара.

Также Геращенко выложил кадры последствий. Как видно, оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре и по проезжающим мимо машинам.

Данных о погибших и раненых пока нет.

Напомним, 28 февраля Харьков подвергся мощному обстрелу ГРАДами. Российские войска нанесли удар по жилым кварталам.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Харькове нет ни одного военного объекта, а десятки записей очевидцев доказывают, что атака российской артиллерии была не отдельным ложным залпом, а сознательным уничтожением людей, потому что россияне знали, куда стреляют.

«За это преступление точно будет трибунал. Международный. Это нарушение всех конвенций. Никто в мире не простит вам убийство мирных украинских людей. Здесь Украина. Здесь Европа. Здесь 2022 год. Зло, вооруженное ракетами, бомбами и артиллерией, следует остановить немедленно. Уничтожить экономически. Показать, что человечность умеет себя защищать. Я считаю, что нужно рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов» - заявил президент Украины.