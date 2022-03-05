Сильнейшее сопротивление российским оккупантам оказывают не только воины ВСУ, но и мирное население, которые перекрывают лесные дороги и останавливают колонны противника

Как пишет Politeka.net, об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«В Гостомеле спецназ ГУР и 3 полк ССО вместе с местной ТрО два дня подряд полировали российских спецназовцев и десантников.

Кадры битой техники с прилагающими к ним телами временных оккупантов, думаю, видели многие.

Николаевцы отбили аэропорт Кульбакино и отлупили колонную пытавшуюся с утра обойти город. Причём, в общевойсковых боях активно участвует (и побеждает!) патрульная полиция Николаева.)

В Перемоге Броварского района накрыли с воздуха 15 отдельную мотострелковую бригаду из Самары.

Между прочим, там, на Нежинском направлении ещё трое суток назад российское командование начало формировать огромное оперативное объединение для наступление на Бровары - Борисполь.

Теперь этого объединения нет.

Частично ушло под Харьков, где войска оккупантов понесли огромные потери, частично запуталось в местных буераках, частично - уничтожено.

В Херсоне минимум российских войск. Восстановлена связь. Шоу с «…благодарными херсонцами» провалилось.

Запорожская АЭС работает в нормальном режиме.

А запуталось российское воинство (и частично уничтожено) в броварских болотах потому, что местные жители ведут эту самую тотальную войну - перекрывая лесные дороги, замедляя, а то и делая невозможным на несколько часов движение колонн противника.

А там уже догоняет наша артиллерия и авиация», - написал Арестович на своей странице в Facebook.

Напомним, тем временем президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал НАТО за принятое решение не закрывать небо над Украиной.

«НАТО осознанно принял решение не закрывать небо над Украиной. Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию РФ против НАТО. Это самогипноз тех, кто слаб и внутренне не уверен, хотя может владеть в разы сильнее оружием, чем есть у нас», - заявил Зеленский.